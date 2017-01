FW-WRN: Kameradschaftsabend 2017

4 weitere Medieninhalte

Auszeichnung Leider der Feuerwehr Thomas Temmenn durch Kreisbrandmeister Ulrich Peukmann Bild-Infos Download

Werne (ots) - Werne | Sonntag | 08.01.2016

Pünktlich um 19.30 Uhr begann Wehrführer Thomas Temmann mit der Begrüßung aller Anwesenden und bat kurz darauf um eine Schweigeminute für den verstorbenen Marco Rehberg vom Feuerwehr-Spielmannszug und allen verstobenen Einsatzkräften anderer Feuerwehren.

Nach der namentlichen Begrüßung der Ehrengäste und vielen Worten des Dankes an die Organisatoren des heutigen Abends übergab Temmann den Platz am Rednerpult an Bürgermeister Lothar Christ. Dieser berichtete zunächst vom Zahlenwerk 2016: Aktive Mitglieder in der Feuerwehr Werne: Stadtmitte: 68, Stockum: 42, Langern: 21, Holthausen: 24 Ehrenabteilung: 47, Jugendfeuerwehr: 30

Im Jahr 2016 hat die Freiwillige Feuerwehr Werne 366 Einsätze abgearbeitet. Dies sind 10% mehr als in 2015 (333). Hiervon sind 28 Einsätze im Rahmen des Tests des Vorauslöschfahrzeugs Cobra gefahren worden. Positiv zu vermerken ist die Minderung der Fehlalarme, jedoch ist auch ein Anstieg der Brandeinsätze mit Menschenrettung und ungewöhnlich vielen Einsätzen auf der Autobahn A1 zu vermerken. Besonders erwähnt wurden die Einsätze des Brandes im Lenklar, der Verkehrsunfall auf der Münsterstraße, B54 und bei der Firma Amazon, der Brand im Nebengebäude des Seniorenzentrums Antonius und vor allem der Band im Abdinghof mit 12 Stunden Einsatzzeit.

BESONDERE GÄSTE An dem heutigen Abend waren in Bezug auf diesen Einsatz besondere Gäste eingeladen: Bärbel und Manfred Gernemann, Dieter Torz, sowie Eheleute Grofmeyer. "In einer Gesellschaft, in der sich Bürger darüber beschweren, dass unser Martinshorn zu laut und unsere Blaulichter zu grell sind, in der dazu aufgerufen werden muss, keinen Gewalt gegen Einsatzkräfte auszuüben, können wir die Unterstützung dieser Nachbarn nicht hoch genug anerkennen", teilte Thomas Temmann mit und bedankte sich so nochmals persönlich mit starkem Beifall aller Anwesenden für deren Unterstützung bei dem langen Einsatz im Abdinghof.

Ein großer Dank ging auch an alle Kameradinnen und Kameraden für deren Einsatzbereitschaft neben all den zusätzlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten, welche über das ganze Jahr verteilt waren, die Unterstützung und das Verständnis der der Familien und Arbeitgeber, ohne welche die geleisteten Stunden in 2016 nicht möglich gewesen wären.

AUSRÜSTUNG "Die Einsätze können natürlich nur dann optimal durchgeführt werden, wenn die Kameradinnen und Kameraden gut ausgebildet und ausgerüstet sind", so Lothar Christ. Geplant sind ein HLF 20 für den Löschzug Stadtmitte und ein LF20 für den Löschzug Stockum. Zudem wird die Funkzentrale mit Digitalfunk ausgestattet und Änderungen bei dem Gerätehaus Stockum sollen in Angriff genommen werden.

EHRUNGEN & VERABSCHIEDUNGEN Wie fast jedes Jahr durfte Wehrführer Thomas Temmann Kameraden für Ihre langjährige Mitgliedschaft im Feuerwehr-Dienst ehren: Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielten aus der Löschgruppe Langern Matthias Döbbe und Michael Schmitt und aus dem Löschzug Stockum Andreas Hannes und Christian Pourie-Feldmann. Für 35 Jahre Dienst wurden Martin Friedrich (Löschzug Mitte), Willi Hols (Löschgruppe Langern), stellv. Wehrführer Jörg Mehringskötter und Thomas Freundschuh (Löschzug Stockum), Hubert Jücker und Ferdinand Schulze-Froning (Löschgruppe Holthausen) mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Hiervon haben Willi Hols und Thomas Freundschuh ihre Dienstzeit bis zum 63. Lebensjahr verlängert. Leider musste Temmann auch Kameradenaus dem aktiven Dienst in die Ehrenabteilung verabschieden. Dieses Jahr darunter: Klaus Kuhn, Heinz Westbomke, Fritz Marckhoff und Axel Kersting aus dem Löschzug Stadtmitte und Josef Stammschroer aus der Löschgruppe Holthausen.

Den offiziellen Teil der Veranstaltung beendete Wehrführer Thomas Temman mit dem treffen Satz - oder gar Motto: "Wir müssen ja sowieso denken... warum dann nicht gleich positiv?"

Zumindest dachte er das, denn Kreisbrandmeister Ulrich Peuckmann hatte noch ein paar verabschiedende Worte zum baldigen Ende seiner Dienstzeit und einen herausragenden Dank an Thomas Temmann für die jahrelange Zusammenarbeit und vor allem seine hervorragenden Leistungen in Form des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell