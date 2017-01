FW-WRN: Ruhiger Star ins Jahr 2017

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots) - Werne | Sonntag | 01.01.2017

Einen vergleichsweisen ruhigen Start hatte die Freiwillige Feuerwehr Werne in das Jahr 2017. Offensichtlich gingen die Feiernden sehr umsichtig mit Böllern und Raketen um, denn es gab keine diesbezüglichen Brandeinsätze, wie in den vergangenen Jahren. So konnten die ehrenamtlichen Helfer das neue Jahr entspannt begrüßen. Erst um 4:02 Uhr am Neujahrstag kam es zum ersten Einsatz des Jahres. Eine PKW-Fahrerin war auf der Burbankstraße aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und war mit einem Telegraphenmast kollidiert. Der Aufprall war so heftig, dass der Mast abknickte. Die Frau wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus zur weiteren Kontrolle verbracht. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand in der Sicherung des Mastes und der Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe. Gegen 4:50 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und die 14 Einsatzkräfte mit ihren drei Fahrzeugen wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell