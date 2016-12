FW-PL: Flächenbrand und Verdächtige Rauchentwicklung

2 weitere Medieninhalte

am Ende der Industriestraße musste die Drehleiter in Stellung gebracht werden, um die Brandstelle zu orten Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Knapp 150 Quadratmeter trockene Grasfläche in einer steilen Uferböschung gerieten am heutigen Donnerstagnachmittag kurz nach 16:00 Uhr in Brand. Als die alarmierten haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Plettenberger Feuerwehr ausrückten, konnten diese bereits auf der Anfahrt eine Rauchentwicklung im Bereich des unteren Brachtweges erkennen. Durch die Vornahme von zwei Löschrohren konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Auf Grund des von der Leitstelle in Lüdenscheid eröffneten Meldebildes "Wald-/Flächenbrand" wurden neben den hauptberuflichen Kräften auch der Löschzug 1 (Stadtmitte/Landemert), das Tanklöschfahrzeug der Löschgruppe Eiringhausen, sowie als Ergänzung zu einem wegen eines Werkstattaufenthaltes nicht einsatzbereites Löschgruppenfahrzeug der Löschgruppe Stadtmitte, die Löschgruppe Holthausen mit einem Löschfahrzeug hinzu alarmiert. Da der Brand durch den raschen Löscheinsatz binnen kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht wurde, konnten die auf der Anfahrt befindlichen Einsatzkräfte ihre Einsatzfahrt abbrechen. Nach gut einer halben Stunde konnten alle Kräfte wieder in ihre Standorte einrücken. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zeugen hatten im Vorfeld Kinder gesehen, die Feuerwerkskörper in die Böschung geworfen hatten. Kurz nach ihrem Einrücken wurden gegen 17:00 Uhr die hauptberuflichen Kräfte mit dem Stichwort "Rauchentwicklung Wald/Fläche" ins Industriegebiet Köbbinghauser Hammer alarmiert. Ein Autofahrer hatte aus Holthausen Feuerschein und eine Rauchentwicklung oberhalb der Industriestraße gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Um die Rauchentwicklung genauer zu orten, wurde zunächst die Drehleiter in Stellung gebracht. Inmitten unwegsamen Geländes hinter eines am Ende der Industriestraße befindlichen Industriebetriebes brannte ein nicht genehmigtes Abraumfeuer, welches durch die Feuerwehr auf Grund der trockenen Vegetation abgelöscht werden musste. Der vor Ort befindliche Verursacher der Brandstelle wurde anschließend von der Polizei belehrt.

