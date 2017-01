FW Dinslaken: Brandeinsatz im Ortsteil Hiesfeld

Foto: Archiv Feuerwehr Dinslaken Bild-Infos Download

Dinslaken (ots) - Heute gegen 11:30 Uhr wurden der Löschzug Hiesfeld und die Hauptwache an der Hünxer Straße zu einem Zimmerbrand am Talgraben gerufen. Eine Fritteuse war in Brand geraten. Hausbewohner hatten bereits Löschmaßnahmen ergriffen, sodass die Feuerwehr die Fritteuse ins Freie verbrachte und kleinere Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durchführte. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Dinslakener Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Dinslaken konnte den Einsatz nach ca. 30 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell