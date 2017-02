FW-LÜD: Gewässerverunreinigung in der Mintenbecke

Vorbereitung zur Dichtsetzung des Ablaufrohres Bild-Infos Download

Lüdenscheid (ots) - Zu einer Gewässerverunreinigung in der Mintenbecke wurde die Feuerwehr Lüdenscheid am frühen Mittwochabend alarmiert. Anwohner im unteren Mintenbecker Tal hatten in dem Bachlauf übelriechendes braunes Wasser entdeckt und die Feuerwehr informiert. Im Rahmen der Erkundung konnte der Ursprung der Verunreinigung ermittelt werden: über einen teilweise verrohrten und teilweise offenen Bachlauf eines Zuflusses zur Mintenbecke, der über einen landwirtschaftlichen Betrieb führt, wurde eine unbekannte Menge Gülle in die Mintenbecke gespült. Als Sofortmaßnahmen wurden oberhalb des Betriebes der Bachablauf dichtgesetzt und das sich aufstauende Wasser mit Pumpen an dem Betrieb vorbeigeleitet. Weiter wurde ein Rohr, welches von dem Betrieb in Richtung Mintenbecke führt, mit einer Kanalblase verschlossen. Die Ermittlungen zur Schadensursache und zu den Auswirkungen auf die Umwelt durch Polizei und Umweltbehörden dauern an. Der Einsatz der Feuer- und Rettungswache, unterstützt durch die Brügger Einheit, dauerte knapp 4 Stunden.

