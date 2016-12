FW-Stolberg: Brand einer Gartenlaube

1 weiterer Medieninhalt

Brand einer Gartenlaube Bild-Infos Download

Stolberg (ots) - Zu einer brennenden Gartenlaube wurden am frühen Freitagmorgen die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache sowie der Löschgruppe Münsterbusch alarmiert. Gegen 2.40 Uhr meldete eine Anwohnerin der Buschstraße in Münsterbusch einen Feuerschein aus dem dortigen Waldbereich. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Gartenlaube in der dortigen Schrebergartenanlage in voller Ausdehnung. Mit 2 C-Rohren wurde der Brand gelöscht. Die gesamten Einsatzmaßnahmen dauerten rund zwei Stunden an. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell