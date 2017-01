FW-GE: Wohnungsbrand in Gelsenkirchen - Heimrauchmelder verhindert Schlimmeres

Imagebild Feuerwehr Gelsenkirchen Bild-Infos Download

Gelsenkirchen (ots) - Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde heute am späten Nachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen-Schalke gerufen. Aufgeschreckt durch den Warnton seines Heimrauchmelders war dort ein Wohnungsinhaber frühzeitig auf ein Feuer im Schlafzimmer aufmerksam gemacht worden. Der Mann konnte seine Wohnung unverletzt verlassen und auch die Nachbarn vor dem Feuer warnen. Da alle Bewohner des Mehrfamilienhauses bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit waren, konnte sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung im 1. Obergeschoß konzentrieren; eine Brandausbreitung auf den Rest des Gebäudes wurde dadurch verhindert. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr ist die Brandwohnung derzeit unbewohnbar. Der betroffene Wohnungsinhaber ist derzeit bei Nachbarn untergebracht. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Kurt-Schumacher-Straße kurzfristig voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.

"Rauchmelder retten Leben" - nicht nur ein Werbeslogan...

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell