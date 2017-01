ZOLL-F: Cannabis-Indoorplantage im Landkreis Neuwied sichergestellt - zwei Tatverdächtige festgenommen

Blick auf die entdeckte Cannabis-Indoorplantage Bild-Infos Download

Polizei und Zoll haben im Landkreis Neuwied eine Cannabis-Indoorplantage entdeckt. 140 Pflanzen, Setzlinge, Equipment, ein Elektroschocker sowie Bargeld wurden sichergestellt.

Beamte der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift vom Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz haben in einem alten Bauernhaus im Landkreis Neuwied eine Cannabis-Indoorplantage sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 36 und 39 Jahren aus dem Landkreis wurden festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft.

In zwei Räumen des Bauernhauses wurden neben 140 Cannabispflanzen auch Setzlinge und Pflanzenreste, die auf frühere Ernten hindeuten, sowie das Equipment zum Betrieb einer solchen Anlage und einen Elektroschocker sichergestellt. In der Wohnung eines Tatverdächtigen stellten die Beamten zudem einen nicht unerheblichen vierstelligen Euro-Betrag sicher, der aus vermutlichen Verkaufserlösen stammen könnte. Eigene Ermittlungen hatten die Fahnder auf die Spur der beiden mutmaßlichen Betreiber der Cannabis-Indoorplantage geführt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erwirkte in der Folge Durchsuchungsbeschlüsse für das Bauernhaus und zwei weitere Objekte im Rhein-Sieg-Kreis. Diese Beschlüsse wurden am 17.01.2017 vollstreckt.

