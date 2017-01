ZOLL-E: Kippen auf Reisen - Zoll beschlagnahmt prallgefüllte Reisekoffer mit Schmuggelzigaretten

2 weitere Medieninhalte

Essen/Köln/Düsseldorf (ots) - Kippen auf Reisen

- Zoll beschlagnahmt prallgefüllte Reisekoffer mit Schmuggelzigaretten

Essen/Köln/Düsseldorf

Unterwäsche oder Jeans? Fehlanzeige, obwohl der Rückflug erst für die kommende Woche gebucht war. Stattdessen führten zwei armenische Staatsangehörige in ihren riesigen, alten, prallgefüllten Koffern am Flughafen Köln/Bonn mehr als 50.000 Stück illegale, unversteuerte Zi-garetten, der bei uns nicht verkäuflichen Marke "VIP" mit. Wenige Tage später wurden am Flughafen Düsseldorf weitere Koffer mit fast 30.000 Stück ille-galen Zigaretten der Marke "Marlboro" von ukrainischen Staatsangehörigen eingeschmuggelt. Umfangreiches Reisegepäck? Auch hier Fehlanzeige!

Der entstandene Steuerschaden beträgt rund 16.000 Euro. Die Zollfahndung Essen führt die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaften Köln und Düsseldorf.

