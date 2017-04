FW-Erkrath: Freiwillige Feuerwehr Erkrath wirbt um weibliche Mitglieder

Die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath vor dem Kampagnenmotiv "Freiwillige Feuerwehr - Für mich. Für alle." Bild-Infos Download

Erkrath (ots) - Heute wenden wir uns an alle Erkrather Frauen. Wir suchen insbesondere Interessentinnen für die ehrenamtliche Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr! Wir wollen aufräumen mit dem leider weit verbreiteten Klischee, dass Feuerwehrarbeit nur etwas für Männer ist. Das stimmt auf keinen Fall! Wir wollen euch Mut machen bei der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath eure "Frau zu stehen".

In Erkrath sind bereits seit 1983 Frauen bei der Feuerwehr. Die Speerspitzen der damaligen "Feuerwehr-Exoten" sind noch heute bei uns im Ehrenamt tätig. 12 Frauen, und damit 10 % unseres ehrenamtlichen Personals, gehören den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath an. Hauptberuflich arbeiten zwei Frauen bei der Feuerwehr Erkrath. Acht weibliche Rettungsassistentinnen und Notfallsanitäterinnen sind hauptberuflich im Rettungsdienst beschäftigt und sieben Mädchen sind Mitglied in der Jugendfeuerwehr. Unsere "Mädels" leiten Einsätze als Verbandsführerin, tragen Atemschutzgeräte und löschen das Feuer im Innenangriff, fahren die Einsatzfahrzeuge und bedienen als Maschinistin die Feuerlöschkreiselpumpe. Sie arbeiten als Führungsassistentin im Einsatzleitwagen, verlegen Feuerwehrschläuche, besteigen die Drehleiter und bedienen das hydraulische Rettungsgerät um eingeschlossene Menschen aus verunfallten Fahrzeugen zu befreien. Feuerwehrfrauen unterweisen ihre Kameraden und Kameradinnen als Ausbilder, sind Betreuerinnen bei der Jugendfeuerwehr und können sehr gut zuhören wenn man nach einem belastenden Einsatz einmal nur seine Sorgen von der Seele reden möchte.

Wir sind sicher, dass für jede Frau etwas dabei ist was sie interessieren könnte. Und wenn ihr in unserer Auflistung nichts gefunden haben solltet, gibt unser Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katstrophenschutzgesetz auch die Möglichkeit einer Mitgliedschaft ohne Einsatzdienst in der Freiwilligen Feuerwehr, z.B. für die Öffentlichkeitsarbeit, bei der Brandschutzerziehung, bei der Einsatzverpflegung, oder, oder, oder ......

Meldet Euch einfach mal bei uns unter info@feuerwehrerkrath.de oder direkt bei dem zuständigen Sachbearbeiter für das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath bei Markus Steinacker unter 02104/3031-151.

PS: Wie wir schon bewiesen haben, auf besonderen Wunsch können wir auch PINK!

