FW-Dorsten: Quecksilber frei geworden

Dorsten-Hardt, Kranichstraße, 09:51 Uhr (ots) - Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Dorsten mit dem Einsatzstichwort "GSG I" in die Kranichstraße alarmiert. Dort war in einem Einfamilienhaus ein Quecksilberthermometer zu Bruch gegangen und Quecksilber frei geworden. Durch den Rettungsdienst wurden drei Bewohner vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Das Quecksilber konnte mit Unterstützung der Werkfeuerwehr Evonik gebunden und der Entsorgung zugeführt werden. (DH)

