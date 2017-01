FW-Dorsten: nächtlicher Wohnungsbrand mit Menschenrettung

Dorsten-Wulfen, Braunfelder Allee, 03:46 Uhr (ots) - In den heutigen Nachtstunden wurde die Feuerwehr Dorsten zu einem Wohnungsbrand in der Braunfelder Allee gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten Einrichtungsgegenstände. Der Brand hatte bereits auf den gesamten Raum übergegriffen und konnte unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung im gesamten Gebäude mussten durch den Rettungsdienst sechs Personen, davon 2 Kinder, mit Verdacht auf einer Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus mit angeschlossener Kinderklink zugeführt werden. Die Einsatzstelle konnte durch den Einsatzleiter der Feuerwehr nach der Überdruckbelüftung und Kontrolle mit einer Wärmebildkamera zur weiteren Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben werden. (DH)

Original-Content von: Feuerwehr Dorsten, übermittelt durch news aktuell