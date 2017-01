FW-Dorsten: Kaminbrand. Aufwendige Arbeiten für die Einsatzkräfte bei Minustemperaturen.

Dorsten-Hervest, Glück-Auf-Straße, 17.01.2016, 09:05 (ots) - Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Dorsten zu einem Kaminbrand auf der Glück-Auf-Straße in Dorsten gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der gesamte Dachbereich verraucht. Erst nach Aufnahme des Daches über die Drehleiter konnte der Brandherd ausschließlich im Kamin bestätigt werden. Zur Zeit wird der Kamin durch den Bezirksschornsteinfeger gekehrt. Die Arbeiten gestalten sich als sehr aufwendig, da immer wieder Glut ans Tageslicht befördert wird. Der Einsatz dauert daher auch noch an. (DH)

Original-Content von: Feuerwehr Dorsten, übermittelt durch news aktuell