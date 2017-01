FW-MK: Person angefahren - Rettungshubschraubereinsatz

2 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots) - Gegen 18:30 Uhr wurde auf der Mendener Straße, in Höhe der Bädekerstraße, eine Person von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Für den Transport der lebensgefährlich verletzten Person in eine Spezialklinik nach Bochum wurde vom Rettungsdienst ein Rettungshubschrauber alarmiert. Zur Einsatzstelle kam der Rettungshubschrauber "Akkon Bochum". Der erst am 01.11.2016 in Dienst gestellte Intensivtransporthubschrauber (ITH) der Johanniter Unfallhilfe ist Nachtflugtauglich und rund um die Uhr einsatzbereit. Stationiert ist er am Flugplatz Marl-Loemühle. In Iserlohn war der ITH das erste Mal im Einsatz.

An der Unfallstelle unterstützte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr den Rettungsdienst. Zur Absicherung und der Ausleuchtung des Landeplatzes auf einer Wiese an der Schlesischen Straße / Im Wiesengrund wurden weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Für die Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme der Polizei war die Mendener Straße bis kurz vor Acht voll gesperrt.

