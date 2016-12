FW-MK: Haartrockner brannte

3 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots) - Heute Abend wurde die Feuerwehr Iserlohn um 21:06 Uhr nach Letmathe in die Straße Am Bülzgraben gerufen. Im Sanitärbereich einer Tennis- und Squashhalle war ein elektrischer Haartrockner in Brand geraten. Das Gerät wurde durch einen Atemschutztrupp demontiert und ins Freie gebracht. Die Brandstelle wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und die betroffenen Räume mit einem Lüfter vom Brandrauch befreit. Vorsorglich war ein C-Rohr in Bereitstellung gebracht worden.

Der Einsatz, zu dem neben der Berufsfeuerwehr auch die Löschgruppen Letmathe und Stübbeken alarmiert worden waren, konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell