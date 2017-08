BPOLI-WEIL: 24-jähriger Deutscher im Einreisezug aus Basel verhaftet

Freiburg im Breisgau (ots) - Bei der Kontrolle der Reisenden im Intercityzug 1272 aus der Schweiz in Richtung Norden stellten Beamte des Zolls am Freitagmittag einen 24-jährigen Deutschen fest, der von der Justiz in Magdeburg mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln war noch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten zu vollstrecken. Da er sich zum Strafantritt nicht gemeldet hatte, wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen. Er wurde von der Bundespolizei festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Freiburg eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell