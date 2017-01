BPOLI-WEIL: Mit gefälschtem Flüchtlingspass nach Deutschland

Freiburg im Breisgau (ots) - Am Mittwochabend haben Beamte der Bundespolizei einen jungen Mann aus Benin festgestellt, der mit gefälschten italienischen Dokumenten nach Deutschland eingereist ist. Er war mit einem Fernreisebus aus Mailand gekommen und wurde gegen 22.30 Uhr am ZOB in Freiburg kontrolliert. Sowohl der ausgehändigte Flüchtlingspass als auch der italienische Aufenthaltstitel wiesen eindeutige Fälschungsmerkmale auf und wurden anschließend sichergestellt. Nach eigenen Angaben hatte der 17-Jährige die Papiere bei einem Fälscher in Italien für 350 Euro gekauft und hatte sich dann auf die Reise nach Deutschland gemacht. Er stellte ein Schutzersuchen und wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell