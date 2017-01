BPOLI-WEIL: Bundespolizisten beleidigt und Widerstand geleistet

Freiburg (ots) - Einen 21-jährigen Deutschen haben Bundespolizisten am vergangenen Freitag gegen 1.00 Uhr am Freiburger Hauptbahnhof kontrolliert, nachdem eine verbale Auseinandersetzung mit zwei weiteren jungen Männern zu eskalieren drohte. Der Mann weigerte sich auch nach mehrmaliger Aufforderung seinen Ausweis zu zeigen und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei in Freiburg gebracht. Auf dem Weg zum Polizeifahrzeug leistete der 21-Jährige erheblichen Widerstand, woraufhin ihm Handschellen angelegt werden mussten. Der mit über 1,8 Promille alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht bis zu seiner Ausnüchterung im Polizeigewahrsam und muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell