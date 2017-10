BPOLI-KA: Doppelte Festnahme in Pforzheim Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Karlsruhe (ots) - Gleich zwei Haftbefehle vollstrecke die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe am gestrigen Nachmittag in Pforzheim. Aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Pforzheim wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde zunächst ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger durch Zivilfahnder der Bundespolizei an seinem Wohnsitz aufgesucht. Da er die Geldstrafe in Höhe von 250 Euro bezahlen konnte, blieb ihm der Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt erspart.

Nur zwei Stunden später gegen 13 Uhr führte eine Personenüberprüfung eines 24-jährigen im Hauptbahnhof Pforzheim zur Vollstreckung des zweiten Haftbefehls. Der ebenfalls deutsche Staatsangehörige wurde von der Staatsanwaltschaft Pforzheim wegen Diebstahls gesucht. Da er die Geldstrafe in Höhe von 500 Euro jedoch nicht entrichten konnte, wurde er zur Verbüßung der 25-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

