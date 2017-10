BPOLI-KN: Festnahme am Grenzübergang Konstanz-Autobahn

Konstanz (ots) - Gestern Abend nahmen Bundespolizisten am Grenzübergang Konstanz-Autobahn einen gesuchten Mann fest. Der 22-Jährige war gegen 21 Uhr bei der Einreise aus der Schweiz zunächst durch Zöllner kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Kiel gegen den Mann mit albanischem Pass in diesem Jahr einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge erlassen hatte.

Die Zöllner informierten zuständigkeitshalber die Bundespolizei in Konstanz. Der Gesuchte wurde alsdann von der Bundespolizei am Grenzübergang festgenommen und schließlich in die Konstanzer Justizvollzuganstalt gebracht. Dort wird er heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Konstanz

Christian Werle

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell