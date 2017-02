BPOLI-KN: Überstellung endet im Gefängnis

Konstanz (ots) - Am heutigen Morgen (02.02.) überstellte die Kantonspolizei Thurgau einen 29-jährigen Mann an die Bundespolizeiinspektion Konstanz. Die Übergabe des Inders erfolgte am Grenzübergang Emmishofer Straße in Konstanz auf der Grundlage der Dublin III-Verordnung. Als der Mann gegen 10:30 Uhr in Deutschland eintraf, war die Fahrt für ihn aber noch nicht vorbei. ´

Im Jahr 2013 wurde der Mann durch das Amtsgericht Stuttgart wegen Diebstahls verurteilt. Ein Jahr später erließ das gleiche Gericht einen Strafbefehl gegen ihn, erneut wegen Diebstahls. Durch beide Entscheidungen muss er insgesamt eine 97-tägige Freiheitsstrafe verbüßen. Da der Mann diese bisher nicht antrat, suchte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit zwei Haftbefehlen nach ihm.

So wurden in Konstanz die schweizerischen gegen deutsche Handschellen ausgetauscht. Beamte der Bundespolizei brachten den Mann in die JVA Konstanz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell