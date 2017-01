BPOLI-KN: Frau im Regional-Express belästigt - Bundespolizei bittet um Hinweise

Singen/ Engen (Ldkr. Konstanz) (ots) - Am 30.12.2016 (ca. 16:00 Uhr) wurde eine 30-jährige Frau im Regional-Express 4732 (Laufweg: Konstanz - Karlsruhe) von einem unbekannten Mann belästigt. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Hinweise.

Der unbekannte Mann hatte den Zug in Singen bestiegen und sich dann neben die Reisende aus Konstanz gestellt. In der Folge kam es schließlich - nach bisherigen Erkenntnissen - zu Belästigungen mit sexuellem Charakter. Nach Halt in Engen verließ der Mann fluchtartig den Zug.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, braune Haare (eher kurz), ca. 160 cm groß. Besonders auffällig: der Mann trug rot-schwarze Arbeitsbekleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Konstanz (07531 / 12 88 - 250).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell