BPOLI S: Geldbörse entwendet

Heilbronn (ots) - Bislang unbekannte Täter haben offenbar am Sonntagnachmittag (08.10.2017) in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr die Geldbörse einer 21-jährigen Reisenden in einer Regionalbahn zwischen Stuttgart und Heilbronn Hauptbahnhof entwendet. Nach jetzigen Erkenntnissen saß die Frau in einem Dreierabteil und legte ihre Handtasche samt Geldbörse auf den Sitzplatz neben ihr. Laut eigenen Angaben hörte die 21-Jährige während der Zugfahrt Musik und bemerkte den Diebstahl erst bei Ankunft im Heilbronner Hauptbahnhof. Neben Bargeld in Höhe von etwa 120,- EUR befand sich u.a. der Führerschein, Bankkarten sowie ein Studentenausweis der Frau in der Geldbörse. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt das ermittelnde Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell