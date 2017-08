BPOLI S: Stadtbahnhaltestelle Weinsberg-West: Scheiben der Fahrgastunterstände eingeworfen

Weinsberg (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend (05.08.2017) gegen 22:20 Uhr jeweils eine Glasscheibe der am Bahnsteig 1 und 2 am Haltepunkt Weinsberg-West befindlichen Warteunterstände offenbar mittels Steinen eingeworfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.600,- Euro. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und verständigte anschließend die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter bislang nicht ermittelt werden. Laut Angaben des Zeugen soll die erste Person etwa 1,75m groß, mit südländischem Phänotyp gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt war er offenbar mit einem blauen T-Shirt mit hellem Schriftzug bekleidet. Der zweite Tatverdächtige war ca. 1,80m groß und ebenfalls südländischen Phänotyps. Er trug eine Jeans mit hellem T-Shirt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten sich beim ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer +49713188826031 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell