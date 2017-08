BPOLI S: Exhibitionist in S-Bahn

Stuttgart (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat gestern Abend (06.08.2017) gegen 21:45 Uhr in der S3 von Backnang in Richtung Stuttgart offenbar an seinem erigierten Glied manipuliert. Dabei zeigte er dieses anschließend im Vorbeigehen zwei jungen Frauen im Alter von 16 und 17 Jahren. Den Vorfall teilten die beiden Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof einer Streife der Bundespolizei mit. Laut Angaben der Zeuginnen stieg der Unbekannte nach der Tathandlung am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt aus der Bahn aus. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief ohne Erfolg. Derzeit erfolgt die Auswertung der in der S-Bahn befindlichen Videoaufzeichnungen. Hinweise zum Vorfall oder zum Täter nimmt das Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell