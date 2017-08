BPOLI S: Festnahme nach Widerstandshandlungen

Stuttgart (ots) - Eine Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart hat am Samstagmorgen (05.08.2017) gegen 05:15 Uhr einen 30-jährigen Mann im Hauptbahnhof Stuttgart vorläufig festgenommen. Zuvor soll der aus Somalia stammende Mann in einem InterCity aus Mannheim kommend, Reisende belästigt haben und ohne gültiges Ticket gefahren sein. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn informierte anschließend die Bundespolizei. Laut ihren Angaben wollte sich der 30-Jährige einer Fahrausweiskontrolle entziehen, indem er vortäuschte zu Schlafen. Während der Mitnahme zur Dienststelle sowie auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart selbst, leistete der offensichtlich alkoholisierte 30-Jährige mehrmals massiven Widerstand gegen die Maßnahmen der eingesetzten Bundespolizisten. Aufgrund seiner offenbar starken Alkoholisierung blieb der Mann bis 22:00 Uhr im Polizeigewahrsam. Durch den Vorfall erlitten die eingesetzten Beamten leichte Rötungen und Kratzspuren an den Armen. Der 30-Jährige muss nun u.a. mit einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell