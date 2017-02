BPOLI S: Ausnüchterung im Bundespolizeivier Stuttgart

Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend (01.02.2017) gegen 19:20 Uhr einen mit 2,6 Promille alkoholisierten 60-Jährigen am Haltepunkt Stuttgart-Schwabstraße angetroffen. Der Mann war nicht mehr in der Lage selbstständig seinen Heimweg anzutreten, weshalb er zur Ausnüchterung die Nacht auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart verbrachte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell