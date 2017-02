BPOLI S: Überfahrenes Reh löst Polizeieinsatz aus

Lauffen N./Nordheim (ots) - Einen größeren Polizei- und Rettungsdiensteinsatz löste am Mittwochabend (01.02.2017) ein überfahrenes Reh aus. Gegen 19:40 Uhr meldete der Lokführer eines Regionalexpresses zwischen Lauffen N. und Nordheim einen Aufprall am Triebfahrzeug. Nachdem er auf freier Strecke den Zug angehalten hatte, stellte er bei einer Nachschau an der Lok Blutantragungen und Haare fest. Da zu dem Unfallzeitpunkt nicht feststand, von wem die Anhaftungen herrührten, wurde unverzüglich das Bundespolizeirevier Heilbronn, das Polizeireviers Lauffen/N. sowie der Rettungsdienst verständigt. Bei einer anschließenden Streckenabsuche durch die Einsatzkräfte wurde ein bereits totes Reh im Gleisbereich aufgefunden. Aufgrund des Polizei- und Rettungsdiensteinsatzes war die Bahnstrecke Heilbronn - Bietigheim-Bissingen von 19:40 - 20:50 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verspätungen.

