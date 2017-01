BPOLI S: Drei Taschendiebstähle am Wochenende in S-Bahnen

Stuttgart/Echterdingen (ots) - Im Zeitraum von Freitag (27.01.2017) bis Samstag (28.01.2017) wurden insgesamt drei Taschendiebstähle in den S-Bahnen der Linie S1, S2 und S5 gemeldet. Am Freitagmittag (27.01.2017) wurde offenbar einem 42-Jährigen in der S2 von Oberaichen nach Echterdingen sein Handy aus der Jackentasche entwendet. In der Nacht von Freitag (27.01.2017) auf Samstag (28.01.2017) wurde einem schlafenden 20-Jährigen ersten Ermittlungen zur Folge das Handy sowie dessen Geldbörse in der S5 zwischen Stuttgart-Schwabstraße und Bietigheim-Bissingen gestohlen. Der dritte Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen (28.01.2017) in der S-Bahnlinie S1 zwischen Wernau und Stuttgart-Schwabstraße. Dem 18-jährigen Opfer, welcher ebenfalls in der Bahn eingeschlafen ist, wurde nach jetzigem Stand sein Smartphone aus der Jackentasche entwendet. Die Auswertungen der Videoaufnahmen aus den S-Bahnen sind nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/87035-0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell