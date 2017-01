BPOLI S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Bundespolizei geben bekannt: 28-Jähriger in Haft

Ulm (ots) - Ein 28-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen (27.01.2017) gegen 07:50 Uhr durch Beamte der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof kontrolliert. Grund hierfür war eine vorangegangene Leistungserschleichung, da der Mann keinen gültigen Fahrschein für den TGV von Augsburg in Fahrtrichtung Ulm vorweisen konnte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-Jährige bereits von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Körperverletzung gesucht wurde. Der bereits verurteilte Mann konnte die noch offene Geldstrafe nicht bezahlen, sodass er ersatzweise für 25 Tage ins Gefängnis muss. Bundespolizisten brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell