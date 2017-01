BPOLI S: 14-jährige Ausreißerin am Hauptbahnhof Stuttgart aufgegriffen

Stuttgart (ots) - Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am gestrigen Montagabend (23.01.2017) gegen 21:30 Uhr im Hauptbahnhof Stuttgart ein junges Mädchen, das bereits von ihren Eltern telefonisch bei der Bundespolizei als vermisst gemeldet wurde. Die Beamten trafen die Ausreißerin aus dem Landkreis Heilbronn zusammen mit einem Begleiter in einem Schnellrestaurant in der Bahnhofshalle an. Wohin die 14-Jährige wollte ist nicht bekannt. Die erziehungsberechtigten Eltern holten ihren Sprössling im Anschluss auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart ab.

