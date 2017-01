BPOLI S: Spielautomat im Hauptbahnhof Heilbronn beschädigt

Heilbronn (ots) - Offenbar weil er kein Glück hatte schlug ein 37-Jähriger am Samstagnachmittag (21.01.2017) gegen 15:15 Uhr am Hauptbahnhof Heilbronn mit der Hand gegen die Frontscheibe eines Spielautomaten, sodass diese zerbrach. Hierbei verletzte sich der Tatverdächtige leicht. Die entstandene Schadenshöhe an dem Automaten, der in einem Nebenbetrieb in der Bahnhofshalle aufgestellt war, wird derzeit noch ermittelt. Der leicht alkoholisierte Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell