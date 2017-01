BPOLI S: Festnahme wegen Hausfriedensbruch

Stuttgart (ots) - Zivilbeamte der Bundespolizei kontrollierten am frühen Donnerstagmittag (19.01.2017) gegen 11:20 Uhr einen 24-Jährigen an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte. Die Staatsanwaltschaft Tübingen suchte den wegen Hausfriedensbruch bereits verurteilten Mann. Die noch offene Geldstrafe in Höhe von 183,50,- EUR bezahlte eine Bekannte für den 24-Jährigen, sodass ihm der Gang ins Gefängnis erspart blieb.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell