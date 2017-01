BPOLI S: Vermehrt Taschendiebstähle am Wochenende

Stuttgart (ots) - Erneut haben Taschendiebe am vergangenen Wochenende unter anderem im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs und in der S-Bahn zugeschlagen. So wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (14.01.2017) einem schlafenden Reisenden gegen 03:15 Uhr in der S-Bahnlinie S6 zwischen Renningen und Stuttgart von Unbekannten das Handy aus der Jackentasche gestohlen. Ebenfalls eingeschlafen ist ein 28-Jähriger am Samstagfrüh gegen 05:00 Uhr beim Warten auf seine S-Bahn an der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte. Hier beobachteten zivile Beamte der Bundespolizei einen 19-Jährigen dabei, wie er dem Schlafenden eine Packung Zigaretten entwendete. Bei einem weiteren Vorfall am späten Samstagabend gegen 22:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einer 20-jährigen Reisenden die Geldbörse mit ca. 300,-EUR Bargeld aus der Handtasche, nachdem sie am Hauptbahnhof Stuttgart ein Fahrschein löste.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell