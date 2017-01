BPOLI S: Diebstähle in Drogeriemarkt

Stuttgart (ots) - Zu Diebstählen in zwei Fällen kam es am Sonntag (08.01.2016) gegen 12:30 Uhr und 15:10 Uhr in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Stuttgart. Im ersten Fall versuchte offenbar eine 33-Jährige ein Parfum zu entwenden, in dem Sie dieses in ihre Handtasche steckte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen hat. Die leicht alkoholisierte Frau wurde durch einen Ladendetektiv bei der Tathandlung beobachtet. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm die Frau vor Ort vorläufig fest. Sie muss nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen. Im zweiten Fall entwendete ein 31-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Drogerieartikel, ein Parfum und Getränkedosen aus dem Drogeriemarkt. Beamte der Bundes- und Landespolizei trafen den Tatverdächtigen noch im Nahbereich an. Neben dem aufgefundenen Stehlgut führte der Mann ein Messer mit sich. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen rechnen. Die laufenden Ermittlungen hierzu werden durch die Bundespolizeiinspektion Stuttgart geführt.

