BPOLI S: 68-jährige Vermisste im Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen

Stuttgart/Ulm (ots) - Bundespolizisten trafen am heutigen Morgen gegen 07:45 Uhr eine Frau am Hauptbahnhof Stuttgart an, die von einem Pflegeheim in Ulm bereits vermisst wurde. Ein Zugbegleiter informierte die Beamten, da die Dame auf ihn einen verwirrten Eindruck machte. Sie gab an, nach Essen fahren zu wollen. Die in Ulm wohnende Tochter der vermissten Frau holte ihre Mutter im Anschluss auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell