BPOLI S: 47-Jähriger bittet um polizeiliche Überprüfung

Ulm (ots) - Zum Bundespolizeirevier im Ulmer Hauptbahnhof kam am Dienstagabend (03.01.2017) gegen 21:00 Uhr ein mit über 2,8 Promille betrunkener Mann und bat die Beamten um seine polizeiliche Überprüfung, da er möglicherweise gesucht werde. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 47-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm vorlag. Der wegen Diebstahls gesuchte Mann konnte die ausstehende Geldstrafe nicht begleichen und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von fünf Tagen verbüßen. Die Nacht verbrachte der Verhaftete in der Ausnüchterungszelle bevor er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell