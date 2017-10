Der Infostand in der Innenstadt Bild-Infos Download

Bottrop (ots) - Die Feuerwehr Bottrop beteiligt sich auch dieses Jahr wieder mit einem Info-Stand in der Innenstadt am bundesweiten Rauchmeldertag. Seit diesem Jahr gilt in Nordrhein-Westfalen die Rauchmelderpflicht. Alle Wohnungen müssen mit den lebensrettenden Geräten ausgerüstet sein. Doch nach der Montage treten häufig neue Fragen auf: Wer kümmert sich um die Wartung? Wann muss der Melder ausgetauscht werden? Und was mache ich eigentlich, wenn ich den Rauchmelder meiner Nachbarn höre? Diese und andere Fragen können Sie der Feuerwehr Bottrop am 13. Oktober 2017 stellen, wenn wieder der bundesweite Rauchmeldertag durchgeführt wird. Die Mitarbeiter des Vorbeugenden Brandschutzes werden an diesem Tag von 10.00 - 14.00 Uhr vor dem Immobiliencenter der Sparkasse an der Hochstraße bereitstehen. Neben der Möglichkeit des direkten Gesprächs, erhalten Sie hier Informationsmaterial zu allen Fragen rund um Rauchmelder. Zusätzlich wird der Förderverein der Jugendfeuerwehr Bottrop wieder Rauchmelder zum Verkauf anbieten.

Übrigens: Allein in den ersten drei Monaten diesen Jahres, haben Rauchmelder in sechs Fällen Wohnungsbrände in Bottrop verhindert!

Auch Kohlenmonoxid-Melder werden wieder zum Verkauf angeboten. Leider hat es in unserer Stadt in den letzten Jahren immer wieder schwere Unfälle mit dem nicht wahrnehmbaren Gas gegeben. Defekte Gasthermen, verstopfte Kamine oder Holzkohlegrills können das tödliche Gas freisetzen. Ob ein Kohlenmonoxid-Melder für Sie sinnvoll ist, erfahren Sie im direkten Gespräch mit den Mitarbeitern vor Ort. Die Feuerwehr Bottrop freut sich auf Ihren Besuch!

