FW-BOT: Zwei Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten

Bottrop (ots) - Bei zwei Verkehrsunfällen sind am heutigen Mittag mehrere Personen in Bottrop verletzt worden.Zunächst verlor gegen 12:30 Uhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin auf einem Parkplatz an der Hauptstraße aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Nachdem sie zunächst zwei parkende Pkw touchierte, prallte sie anschließend gegen den Zaun eines Firmengeländes. Dabei wurden die Fahrerin und zwei Kinder im Pkw leicht verletzt. Entgegen ersten Meldungen war die Fahrerin im Pkw nicht eingeklemmt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden alle drei Patienten zur weiteren Abklärung zum Krankenhaus transportiert.

Kurze Zeit später wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Unfall auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Kurz hinter der Auffahrt Bottrop war ein Pkw auf einen Kleintransporter aufgefahren. Dieser wurde durch den Aufprall gegen zwei weitere Pkw geschleudert. Sowohl der Auffahrende als auch die beiden Insassen des Kleintransporters wurden bei dem Unfall verletzt und zur Abklärung der Schwere der Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Auch hier war entgegen ersten Meldungen keine Person im Pkw eingeklemmt. Die Insassen der beiden anderen beteiligten Pkw blieben unverletzt. Die Autobahn war für die Zeit der Rettungsarbeiten komplett gesperrt. Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Eigen im Einsatz.

