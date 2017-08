FW-MH: Wasser in Kellern nach Starkregen #fwmh

Wasser führte Schlamm mit. Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - Der gestrige Starkregen hatte am Abend zu vereinzelten Einsätzen für die Feuerwehr geführt. Im Bereich Aktienstraße kam es zu Wassereinbrüchen, vermutlich durch Stauwasser im Abwassersystem. Hier musste die Feuerwehr mehrere Keller auspumpen. In einem Keller wurde ungewöhnlich viel Wasser und Sediment in Form von Sand/Schlamm eingespült. Hier musste von evtl. Unterspülungen im Gehweg ausgegangen werden. Der Keller wurde weitestgehend von Wasser befreit und der Gehweg vor dem Objekt weiträumig abgesperrt. Die genaue Ursache für die Einspülungen und evtl. Unterspülungen konnte noch nicht ermittelt werden. Mitarbeiter der SEM-Stadtentwässerung waren ebenfalls vor Ort und über das Ausmaß verwundert. DHa

