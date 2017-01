FW-MH: Gewerbebetriebbrand Firma Mannesmann

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am Mittwoch, 25.01.2017 gegen 21.20 Uhr, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Gewerbebetriebbrand auf dem Gelände der Firma Mannesmann alarmiert. Dort war es im Außenbereich zu einem Feuer gekommen welches mit zwei Strahlrohren schnell eingedämmt werden konnte. Ein Übergreifen auf ein nahes Gebäude konnte dadurch verhindert werden. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach knapp einer Stunde beendet.

Die Freiwillige Feuerwehr, mit den Löschzügen Broich und Heißen, stellte während des Einsatzes den Grundschutz für die Stadt sicher.

(AJo)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell