FW-MH: Sechs Verletzte bei zweitem Zwischenfall mit Kohlenmonoxid innerhalb von 24 Stunden.

Mülheim an der Ruhr (ots) - Um 16.20 kam es zu einer Meldung eines Gasaustritts an der Prinzeß-Luisen-Straße. Durch die Nähe der Feuerwache trafen die ersten Einsatzfahrzeuge kurz nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein. Beim Öffnen der Wohnungstür schlugen die von den Einsatzkräften mitgeführten Kohlenmonoxidwarner Alarm. Da sich allein in der betroffenen Wohnung sechs Personen aufhielten wurde das Einsatzstichwort auf Massenanfall von Verletzten (MANV) erhöht. Dadurch wurden weitere Einsatzmittel zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt wurden 23 Personen aus dem betroffenen Wohngebäude evakuiert. Bei den Personen aus der betroffenen Wohnung wurden erhöhte Kohlenmonoxid-werte festgestellt. Bei der 42 jährigen Mutter und ihren drei Kindern (8 Jahre, 2 Jahre, 6 Monate) waren die Werte so erhöht, dass sie mit Hubschraubern in eine Druckkammer zur Uni-Klinik nach Düsseldorf geflogen wurden. Zwei weitere Personen wurden in Mülheimer Krankenhäuser gebracht. Bei weiteren 17 Personen wurden ebenfalls Messungen auf CO durchgeführt. Diese Messungen waren allesamt negativ. Die betroffene Wohnung ist von der Polizei beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zur Ursache werden durch die Polizei durchgeführt.(TDr)

