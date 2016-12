FW-MH: Zimmerbrand in Mülheim-Dümpten

Symbolfoto - Feuerwehr Mülheim an der Ruhr - Wärmebildkamera Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am gestrigen Nachmittag meldete eine Anwohnerin um 16.41 Uhr einen Zimmerbrand am Anne-Frank-Platz in Mülheim-Dümpten. Die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr entsendete zwei Löschzüge, einen Rettungswagen der Berufsfeuerwehr, sowie ein Führungsfahrzeug.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Aus der betroffenen Wohnung war eine Rauchentwicklung wahrzunehmen. Sofort ging ein erster Trupp unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. In der Küche konnte der Brandherd ausgemacht werden. Dieser wurde mittels dem mitgeführten Strahlrohr gelöscht werden. Im Anschluss wurden die Wohnung und der Hausflur belüftet.

Während der Löschmaßnahmen wurden die Anwohner durch den Rettungsdienst der Feuerwehr betreut. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Da die übrigen Wohnungen des Hauses nicht betroffen waren, konnten die anderen Bewohner des Hauses im Anschluss an den Einsatz wieder in diese zurückkehren. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben. Der Einsatz war nach circa 60 Minuten beendet.

Leider wurden die Einsatzkräfte zu Beginn durch ein unsachgemäß geparktes Fahrzeug behindert. Erst nach Rangieren des Fahrzeugs konnte mit den Löschmaßnahmen begonnen werden. (SDa)

