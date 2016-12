FW-MH: Verkehrsunfall

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am 21.12 wurde die Feuerwehr gegen 16:30 durch die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Langenfeldstraße alarmiert. Zum Einsatz kamen Rüstzug, Rettungswagen und Notarzt. Am Unfall waren zwei PKW beteiligt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte lag der eine PKW auf dem Dach, die leicht verletzte Fahrerin hatte das Fahrzeug bereits verlassen und wurde durch Passanten und die Polizei betreut. Der Fahrer des anderen am Unfall beteiligten Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte die Bergungsarbeiten. Der Rettungsdienst versorgte die Fahrerin und verbrachte diese ins Krankenhaus.(HFi)

