FW-MG: Kohlenmonoxid (CO) in Tiefgarage

Mönchengladbach-Odenkirchen, 30.12.2016, 16:37 Uhr, Schleestraße (ots) - Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III, ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Um 16:27 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach das Auslösen der Kohlenmonoxid-Warnanlage in einer Tiefgarage gemeldet. Nach durchgeführten Messungen im Bereich der gesamten Tiefgarage konnten keine erhöhten Kohlenmonoxid-Werte gemessen werden. Vermutlich hatte ein PKW über eine längere Zeit mit laufendem Motor in der Tiefgarage in der Nähe eines Sensors gestanden. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farbloses, geruchloses, geschmackloses, brennbares und giftiges Gas, das überwiegend bei einer unvollständigen Verbrennung entsteht. Durch die oben genannten Eigenschaften kann das Gas nicht wahrgenommen werden. CO-Warngeräte können frühzeitig vor Kohlenmonoxid warnen und so eine Vergiftung verhindern.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Mario Valles-Fernandez

