FW-D: Feuerwehr befreit eingeklemmten LKW-Fahrer 08. August 2017, 20:40h, Hohenzollern-Allee, Düsseldorf-Flingern

Düsseldorf (ots) - Der Fahrer eines Lkw wurde gestern Abend bei Ladearbeiten an seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach aufwendigen Rettungsarbeiten konnte die Feuerwehr ihn befreien.

Gegen 20:40 ging bei der Feuerwehr der Notruf ein, der eine eingeklemmte Person an einem LKW meldete. Die Leitstelle entsandte Kräfte der Feuerwachen Gerresheim Friedrichstadt und Lierenfeld sowie den städtische Rettungsdienst zu der Einsatzstelle im Neubaugebiet Grafental an der Hohenzollernallee in Düsseldorf-Flingern. Dort war ein Lkw-Fahrer aus ungeklärter Ursache mit dem Unterarm am Ladekran seines Fahrzeuges eingeklemmt worden. Mit einer aufwendigen Rettungsaktion konnte der Ladekran angehoben werden und somit der Verletzte nach ca. 30 Minuten befreit werden. Während der gesamten Zeit wurde er vom Rettungsdienst betreut und versorgt. Nach seiner Befreiung wurde der Betroffene zur weiteren Behandlung in die Universitätsklinik transportiert. Zur Klärung der Unfallursache wurde das Dezernat Arbeitsschutz der Bezirksregierung Düsseldorf eingeschaltet. Der Einsatz war nach einer Stunde für die 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell