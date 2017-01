FW-D: Arbeitsreicher Tagesbeginn für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst

Düsseldorf (ots) - Dienstag, 3. Januar 2017, 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr

In der Zeit von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst bereits zu 174 Einsätzen ausrücken. Davon entfielen 21 Einsätze auf die Brandschützer. Bei 101 Einsätzen wurde der Rettungsdienst zur Hilfe gerufen bei denen 30 Mal der Notarzt mit ausrückte. Insgesamt 52 wurde ein Krankentransport über die Telefonnummer 19222 angefordert.

Für die Feuerwehr begann der arbeitsreiche Tag bereits um kurz vor sieben. Ein ausgelöster Gaswarnmelder in einem Labor auf der Universitätsstraße alarmierte 53 Einsatzkräfte der Feuerwachen Werstener Feld, Hüttenstraße und Posener Straße. Nach kurzer Zeit konnte dann Entwarnung gegeben werden, es handelte sich um einen Defekt in dem Melder. Zeitgleich zu der Feuermeldung auf der Königsallee um 11:16 Uhr (siehe Pressemeldung von 14.00 Uhr) kam es auf der Kölner Straße zu einem Kellerbrand in einem Schnellimbiss. Dort waren aus ungeklärter Ursache Kartons im Keller in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwache Behrenstraße konnten das Feuer schnell löschen. Es entstand geringer Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Um 11.54 Uhr wurde der Feuerwehr eine Ölverschmutzung in Benrath auf der Capitostraße gemeldet. Ein Führungsdienst der Feuerwache Posener Straße und ein Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwache Frankfurter Straße konnten im Bereich Capitostraße, Tellerginstraße und Jagenbergstraße 310 Quadratmeter verschmutzte Fahrbahnoberfläche feststellen. Mit 120 Kilogramm Bindemittel wurde der Bereich von der schmierigen Flüssigkeit befreit und nach 90 Minuten konnten die vier Einsatzkräfte wieder abrücken. Ein Küchenbrand auf dem Rather Kreuzweg wurde um 12.15 Uhr gemeldet. Nur sechs Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Flughafenstraße dort ein. Schnell konnte angebranntes Essen in einem Topf als Ursache ausfindig gemacht werden. Der Topf wurde vom Herd genommen und die betroffene Wohnung gelüftet. Während die Einsatzkräfte am Rather Kreuzweg eintrafen, ging ein weiterer Notruf in der Leitstelle auf der Hüttenstraße ein. Auf der Ludwigshafener Straße roch es in einem Haus nach Gas. Sofort machten sich die Einsatzkräfte der Feuerwache Werstener Feld auf den Weg zur gemeldeten Adresse. Vor Ort konnte in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Stadtwerke Düsseldorf eine Undichtigkeit am Hausanschluss festgestellt werden. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr und den Mitarbeiter der Stadtwerke Düsseldorf war noch kein zündfähiges Gasgemisch im Keller entstanden. Der betroffene Hausanschluss wurde durch die Stadtwerke abgesperrt. Um kurz nach halb zwei wurde bei Abbrucharbeiten An der Golzheimer Heide ebenfalls ein Gasgeruch wahrgenommen. Insgesamt 19 Einsatzkräfte verschiedener Wachen machten sich auf den Weg zur gemeldeten Adresse. Eine undichte Gasleitung sorgte für den unangenehmen Geruch. Die Feuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab und führte Messungen zusammen mit den Mitarbeitern der Stadtwerke Düsseldorf durch. Diese dichteten die Gasleitung ab und nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Insgesamt rückte die Feuerwehr bis 15.00 Uhr zu acht Feuermeldungen, zehn Hilfeleistungen und drei sonstigen Einsätzen aus. In der gleichen Zeit wurde der Rettungsdienst zu 101 Einsätzen gerufen, bei 30 Einsätzen war eine notärztliche Behandlung notwendig. Außerdem wurden 52 Krankentransporte durch die Mitarbeiter der Düsseldorfer Hilfsorganisationen durchgeführt.

