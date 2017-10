FW-DO: 09.10.2017 - FEUER IN SCHARNHORST Eine verletzte Person bei Küchenbrand

Einsatzkräfte vor dem betroffenen Gebäude Bild-Infos Download

Dortmund (ots) - Gegen kurz nach 12:00 Uhr kam es im zweiten Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Gleiwitzstraße zu einem Küchenbrand. Umgehend wurde die Feuerwehr alarmiert, die nur wenige Minuten später am Brandobjekt eintraf. Die 75 - Jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte sich eigenständig vor Eintreffen der Feuerwehr aus ihrer Wohnung retten. Aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation wurde diese dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein Dortmunder Krankenhaus verbracht. Parallel wurden von den ersteintreffenden Einsatzkräften zwei Trupps unter Atemschutz mit jeweils einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt und ein weiterer Trupp übernahm die Kontrolle des Treppenraumes auf weitere Bewohner.Ebenso wurde die Drehleiter in Anleiterbereitschaft am Balkon im zweiten Obergeschoss versetzt. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte eine Brandausbreitung auf weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus. Für die genaue Feststellung der Schadensursache und -höhe ist die Kriminalpolizei vor Ort und führt weitere Ermittlungen durch. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 37 Einsatzkräften der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving), 3 (Neuasseln), 4 (Hörde) , 6 (Scharnhorst) vor Ort. Die Brandwohnung des Mehrfamilienhauses ist derzeit unbewohnbar, weitere Bewohner konnten nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen zurück.

