FW-DO: Sicherheitstipps für die Weihnachtsfeiertage / Stille Nacht, heilige Nacht ......

Dortmund (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage bleibt es leider oft nicht bei den brennenden Lichtlein auf den Adventsgestecken und statt dekorativer Kerzen entwickelt sich dann schwarzer Rauch in den heimischen Wohnzimmern. Besonders zur Weihnachtszeit muss die Feuerwehr immer wieder zu Bränden ausrücken, weil z. B. vergessene Kerzen auf Adventsgestecken oder Tannenbäumen dieselbigen oder ihre Dekorationsartikel in Brand setzen. Bedauerlicherweise kommen dabei oft auch Personen zu Schaden.

Damit Sie von solchen Ereignissen verschont bleiben, haben wir hier einige Tipps für Sie zusammengestellt.

Grundsätzlich gilt:

Brennende Kerzen

nicht unbeaufsichtigt lassen auf festen Stand achten nicht mit Kindern oder Tieren alleine lassen nur in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen aufstellen

Adventsgestecke

Adventsgestecke auf eine nicht brennbare, feste Unterlage stellen Achten Sie darauf, dass keine Dekorationen oder Zweige in die Flammen geraten können Entfernen Sie regelmäßig die trockenen Zweige von den Gestecken Befeuchten Sie das Tannengrün regelmäßig Befestigen Sie die Kerzen mit nicht brennbaren Kerzenhaltern Tauschen Sie die Kerzen rechtzeitig aus; lassen sie sie nicht zu tief herab brennen

Weihnachtsbäume

Kaufen Sie einen frischen Weihnachtsbaum. Lagern Sie ihn so lange wie möglich im Freien, ehe Sie ihn in die Wohnung stellen; am besten besorgen Sie sich einen lebenden Baum mit Wurzeln und Ballen Wässern Sie ihren Baum regelmäßig Wählen Sie den Standort ihres Weihnachtsbaumes mit Bedacht Stellen Sie ihn nicht in die Nähe eines Ofens, Kamins oder eines Heizkörpers Achten Sie darauf, dass er einen festen, sicheren Stand hat und nicht umkippen kann Stellen Sie ihn an einer Stelle auf, an der er ihnen im Brandfall nicht den Fluchtweg versperrt Benutzen Sie nach Möglichkeit nur elektrische Lichterketten. Diese dürfen nicht beschädigt sein und sollten das VDE-Prüfsiegel tragen Sollten Sie dennoch Wachskerzen benutzen, beachten Sie bitte folgendes: Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu darüber hängenden Zweigen und dem Christbaumschmuck ein Benutzen Sie keinen brennbaren Baumschmuck und keine brennbaren Kerzenhalter Verwenden Sie Kerzen die nicht tropfen Achten Sie darauf, dass die Kerzen stets gerade nach oben ausgerichtet sind; dazu eignen sich Kerzenhalter mit Kugelgelenken halten sie ein Löschmittel z.B. Wassereimer bereit

Wenn es doch einmal brennt: Wählen Sie umgehend den Notruf 112. Eigene Löschversuche sollten nur dann unternommen werden, wenn man sich selbst oder andere dabei nicht in Gefahr bringt!

Sinnvolles Weihnachtsgeschenk gesucht?!

Rauchwarnmelder können Leben retten und lassen sich ganzjährig, also auch zu Weihnachten verschenken!!!

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell