FW-BO: Feuer in einem Alten- und Pflegeheim

Bochum (ots) - Heute Abend kam es zu einem Brand im 2. Obergeschoss eines Alten- und Pflegeheimes an der Bergener Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Rollator in Brand und führte zu einer starken Verrauchung des Patientenzimmers. Eine Pflegekraft löschte den Brand mit einem Schaumlöscher und brachte die beiden Bewohnerinnen des Zimmers in Sicherheit. Ein Trupp mit Atemschutz und Kleinlöschgerät führte Nachlöscharbeiten durch. Die Pflegekraft und beide Bewohnerinnen wurden dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Alle Zimmer die in unmittelbarer Nähe zum Brand lagen, wurden mit einem Gasmeßgerät kontrolliert, die Einsatzstelle mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Die Einsatzstelle wurde der Polizei für die Brandursachenermittlung übergeben. Es waren ca. 50 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an dem Einsatz beteiligt.

